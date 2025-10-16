Carmen - Musiktheater

Im für das Pariser Publikum um 1875 archaischen und exotischen Andalusien entfaltet sich die tragische Geschichte um eine verführerische und freiheitsliebende Roma namens Carmen.

Sie arbeitet in einer Zigarettenfabrik und hilft Schmugglern dabei, sich vor den spanischen Behörden zu verstecken. Der Sergeant Don José erliegt ihren Reizen und verlässt seine Verlobte Micaëla. Doch schon bald verliert Carmen ihr Interesse an José und wendet sich dem Stierkämpfer Escamillo zu. Das Drama nimmt seinen Lauf …

Die Habanera und die mitreißende Toreador-Arie sind nur zwei der vielen weltberühmten Titel aus diesem Meisterwerk, das zu einem der größten Erfolge der

Operngeschichte wurde. Die Aufführung in französischer Originalsprache mit deutschen Übertiteln verspricht einen fulminanten Start in die neue Spielzeit! Das Theater Pforzheim gastiert im Rahmen der vom Land Baden-Württemberg geförderten „Städteoper Südwest“.