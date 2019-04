Der Musikverein Bieringen besteht derzeit aus 35 aktiven Musikern und einer Jugendgruppe von 10 Musikern. Die Musiker stammen aus den Rottenburger Teilorten Schwalldorf und Bieringen. Seit 2018 ist die Kapelle unter der Leitung von Markus Best, der mit viel Engagement dabei ist. Als ältester Verein ist der Musikverein maßgeblich am kulturellen Geschehen in Bieringen beteiligt. Das Repertoire reicht von zünftiger Blasmusik, zu Musikstücke aus Rock, Pop und Swing. Der beste Beweis hierfür ist das Jahreskonzert im Frühjahr.