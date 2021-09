Musikwissen um fünf nach fünf:

Viele Werke, die in unseren heutigen Konzerten erklingen, wurden für bestimmte Anlässe geschrieben:

zur Zerstreuung bei Hofe, zur Repräsentation von Macht und Reichtum, für das bürgerliche Wohnzimmer, zur Aufforderung zum Tanz oder für die kirchliche Liturgie. Das Konzert, wie wir es heute kennen, entstand mit dem bürgerlichen Musikleben im 18. Jahrhundert und wird gegenwärtig in vielfältiger Hinsicht verändert.

In diesem Seminar wird von Studierenden der HMDK Stuttgart, betreut von Prof. Dr. Hendrikje Mautner-Obst, die Musikpraxis verschiedener Epochen der Musikgeschichte beleuchtet. Sie untersuchen und zeigen an Beispielen, wie Musik in unserer heutigen Zeit präsentiert und aufgeführt wird.

Musikakademie für Senioren Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit der HMDK Stuttgart und dem Evang. Bildungszentrum Hospitalhof Stuttgart