Musique celtique de Bretagne

An Erminig, die „Hermeline“ (das Symboltier der Bretagne), feiern ihr 50-jähriges Jubiläum: Seit einem halben Jahrhundert sind sie - zwischen Skagerrak und Emilia-Romagna - die musikalischen Botschafter der Bretagne.

Das Jubiläumsprogramm der saarländisch-lothringischen Weltmusikformation ist sowohl ein Rückblick auf ihre Bandgeschichte als auch eine Hommage an die Musikerinnen und Musiker der Bretagne und anderer keltischer Regionen, die die Gruppe von Anfang an unterstützt und geprägt haben.

Der Titel des Programms Trug´ - Abkürzung von Trugarez (bret. Danke) – steht für den Dank an Freunde und Lehrer in der Bretagne, sowie an die Veranstalterinnen und Veranstalter der AN ERMINIG-Konzerte in den vergangenen Jahren. Das Programm präsentiert markante Titel der letzten 50 Jahre aber auch Lieder und Tänze, die AN ERMINIG in besonderer Weise mit ihren Vorbildern und Wegbegleitern verbinden. Ergänzt werden die Titel durch Anekdoten und Geschichten, die dem Publikum die Begeisterung der Hermeline für diese besondere Region und ihre Kultur vermitteln möchten. ,Trug´ ist die Freude über den runden Bandgeburtstag, die An Erminig mit ihrem Publikum teilen, das der Band über die lange Zeit die Treue gehalten hat, aber auch eine musikalische Entdeckungsreise durch die Zeit. 50 Jahre und kein bisschen leise – auf in das zweite halbe Jahrhundert!