Musst Du noch oder willst du schon?

Vortrag mit Diskussion: Annette Ehmann

Das Leben als To-do-Liste: Wir sind freier als je zuvor, und doch »müssen« wir immer mehr. Wir alle stecken in unseren Verpflichtungen fest. Selbstbestimmung verträgt sich scheinbar schlecht mit all den Pflichten, die wir jeden Tag erfüllen müssen. Die These dieses Nachmittags lautet: Selbstbestimmung hängt nicht nur davon ab, was wir tun wollen – sondern von unserer Einstellung zu dem, was wir tun müssen. Aber was genau bedeutet das und vor allem, wie können wir unser Denken verändern?

Das wollen wir gemeinsam diskutieren und erste Umsetzungsideen erarbeiten.