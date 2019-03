Die 1.Party von MUSTANG-the next ab 20:30 Uhr im P&K in Reutlingen. Die Reutlinger DJ-Legenden Sven Ofiera (Mustang & Cinderella) und DJ LLUSSION (Mustang) geben ihr erstes gemeinsames Heimspiel mit einem wilden Mix von Partyclassics alt & neu.

VVK bei Restaurant Joli & Kosmetikinstitut Angelique in Reutlingen, Marktschenke & Mein Highlight aktiv & gesund in Pfullingen sowie Allianzagentur Schletterer in Metzingen.