× Erweitern Mustang & US-Car Treffen 2018

Auch dieses Jahr hat der Biergarten Saline wieder "Benzin im Blut" !Großes Mustang & US Car Treffen:Wann: Sonntag, 19.08.2018 ab 11.00 uhrWo: Teile der Salinenstraße sind ganztägig abgesperrt und für US Cars reserviert. Bitte auf die Beschilderung und die Anweisung der Ordner achten. Einfahrt für Teilnehmer auf das Gelände ab 10.30 Uhr Kapazität: Bis voll ist :)Freut euch auf tolle Ponys & US. Cars von damals bis heute. Ab 15.00 Uhr mit LIVE MUSIK auf der Saline-BühneAuf einen tollen Tag für groß und klein !!