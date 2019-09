Der Jahreshöhepunkt im Veranstaltungskalender von Rot am See ist endlich da: Die Königin der Feste, die Muswiese, findet in diesem Jahr vom 6. bis 11. Oktober statt. Fünf Tage lang kann ausgelassen gefeiert werden.

Hier können die Besucher durch die kilometerlangen Gassen der Verkaufsstände schlendern und sich über das Neueste in den gewerblichen und landwirtschaftlichen Ausstellungen informieren. Zusätzlich wird ein großes kulinarisches Angebot in den zahlreichen Bauernwirtschaften, Festhallen und an den verschiedensten Imbissständen geboten.

Bevor Bürgermeister Siegfried Gröner am Muswiesensonntag die 584. Muswiese offiziell eröffnet, startet Festwirt Hahn in der Festhalle, in diesem Jahr zum ersten Mal, am Freitagabend, mit einem Muswiesen-Warm-Up und der Band Trixi & die Partylöwen. Der Samstag beginnt dann mit Händler- und Ausstellergottesdienst, Muswiesenlauf, Muswiesenderby und Fassanstich. Nach dem Festgottesdienst am Sonntag und der offiziellen Eröffnung erwartet die Besucher bei rund 500 Buden, Ausstellern und Bewirtschaftungsbetrieben ein reichhaltiges Waren- und Essensangebot. Für die Jüngsten organisiert die Gemeinde einen Luftballonwettbewerb.