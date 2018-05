Gemeinsam gegen Rassismus, Faschismus und Sexismus!

Wünschen wir uns nicht alle eine schönere Welt, in der alle Menschen ihre Träume verwirklichen können?

Trotz des materiellen Überflusses erfüllen sich die Wohlstandsversprechen des Neoliberalismus auch heute nicht, während wir auf die ökologische und soziale Katastrophe zusteuern. Viele zeigen sich solidarisch, aber es gibt leider auch die, die Arme, Fremde und Andersdenkende aus der Gesellschaft ausschließen wollen. Manche aus Angst vor dem Fremden; andere, weil sie auf die Reden der Hetzer*innen hereinfallen und in dieser komplexen Zeit Zuflucht in einer "starken Nation", in einem konstruierten Heimatbegriff, suchen. Es gibt auch welche, die haben offenbar schon immer so gedacht und nur auf den richtigen Moment gewartet.

Was wir über Jahre erarbeitet haben, wird wieder in Frage gestellt durch laute Stimmen von Rechts. Lasst uns dem entgegentreten! Durch Aufklärung, Diskussionen und Entschlossenheit. Lasst uns die Menschen sammeln, die nicht tatenlos zuschauen wollen, wie wir im braunen Sumpf versinken!

Kommt zu unserem Umsonst-Open Air Festival am Samstag, den 7.7.2018 in der Seestrasse/Alleenstrasse. Ab 14:00 fängt es an mit Vorträgen zu Feminismus/alltäglichem Sexismus und über die Seenotrettung im Mittelmeer von Mission Lifeline. Anschließend gibt es Musik und Party, Kinderprogramm und Infostände, sowie leckeres Essen.

Mut gegen Rechts: 2018 so nötig wie immer!

Auf dem diesjährigen MGR wird es einen Vortrag von Anna Schiff „Ich bin nicht Dein Schatz!“ und einen Vortrag von Mattes Szodrak zu der Arbeit von Mission Lifeline geben.

Außerdem freuen wir uns folgende Bands auf dem MGR zu begrüßen zu dürfen:

Kuballa https://www.facebook.com/gerdakuballa/

Planet Watson https://www.facebook.com/watsonplanet/

Dreiblatt https://www.facebook.com/dreiblatt/

Hell and Back https://www.facebook.com/hellandbackpunkrock/

Wo finde ich euch?

In der Seestraße 37. Auf dem Platz neben dem Goethe Gymnasium in Ludwigsburg.

Wie viel kostet das Konzert?

Wie immer sind die Vorträge und das Konzert für alle kostenlos.

Wo finde ich weitere Infos?

Schaut doch auf unseres FB-Seite https://www.facebook.com/rgrludwigsburg/

oder unter www.rockgegenrechts.org vorbei