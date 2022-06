Mut gegen Rechts - Festival 2022

Das Mut gegen Rechts Festival findet seit 2015 in Ludwigsburg statt, damals noch unter dem Namen Rock gegen Rechts. Der Fokus der jährlichen Veranstaltungen lag auf Vernetzung und Freude am Zusammen sein. Über die Jahre sind die politische Inhalte mehr und mehr in den Fokus gerutscht, sodass sich das Festival heute zu einer bunten Mischung aus Informationen und Austausch, Musik und Vorträgen, Weiterbildung und Party entwickelt hat. Das Festival wird nach wie vor komplett ehrenamtlich und mit vielen helfenden Händen organisiert.

Am 09. Juli ab 13 Uhr gibt es ein vielfältiges Program aus Vorträgen, Infoständen von aktivistischen Gruppen und Vereinen, einem Kinderprogramm, Ausstellungen und veganem Essen und Getränken. Ab 18 Uhr gibt es ein fantastisches Konzert mit Spoon & the Forkestra, Mia Morgan & Amewu. Kurz: das Mut gegen Rechts findet endlich wieder in der gewohnten Form statt!

Ihr findet uns auf dem Campus des Goethe-Gymnasiums in der Seestraße in Ludwigsburg

Das Thema des diesjährigen Mut gegen Rechts Festivals ist "koloniales Erbe begreifen - rassismuskritisch handeln lernen" Um den heutigen Rassismus begreifen und überwinden zu können ist es wichtig, seine Entstehung und seine Geschichte zu verstehen. Dazu gehört auch der europäische Kolonialismus des 19. Jahrhunderts, dessen Auswirkungen bis heute spürbar sind. Die Vorträge und Infostände, aber auch ein vielfältiges programm im Vorfeld beleuchten die unterschiedlichen Aspekte einer kostkolonialen Gesellschaft. Strukturelle Diskriminierung und Rassismus sind ein gesamtgesellschaftliches Problem und nicht nur das von einzelnen Individuen. Nur wenn wir es als solches benennen und gemeinsam dagegen vorgehen, werden wir langfristig ein gutes Leben für alle Menschen global erreichen.

Daher laden wir alle Menschen ein, die Interesse an neuen, gemeinsamen Zukunftsperspektiven haben:

Kommt mit euren Fragen, Ideen und Lösungsansätzen; diskutiert gemeinsam und tauscht euch aus; lernt von- und miteinander beim Mut gegen Rechts 2022!

Genaue Infos zum diesjährigen Programm und den teilnehmenden Künstler*innen und Initiativen findet ihr auf unserer Homepage:

www.mutgegenrechts.org