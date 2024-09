Mut zur Lücke mit Matze Knob

Matze Knop am 23.November 2024 in der Strudelbachhalle

"Mut zur Lücke"

Matze Knop ist sicherlich unbestritten der beste und populärste Parodist im deutschsprachigen

Raum, beliebter und erfolgreicher Comedian, Entertainer und Moderator.

Pünktlich zur WM 2018 gelang Matze Knop mit dem WM-Hit „JOGIPALÖW (Der Jogi Song)“ - eine weltmeisterliche Neuauflage von Andreas Gabaliers Mega-Hit "Hulapalu". Nach seiner erfolgreichen „Diagnose Dicke Hose“-Tour, war Matze seit Anfang 2019 bis Ende 2020 mit seinem Comedy-Entertainment-Programm „Willkommen in Matzeknopien“ unterwegs. Die Show war im Dezember 2019 auch als Doppelfolge im Rahmen der Reihe „Comedy@Sky“ bei Sky zu sehen. Im März 2020 veröffentlichte Matze das Kochbuch „Kochen mit zwei linken Händen: Das ultimative Kochbuch für den untalentierten Anfänger“, inkl. Küchentipps von Mama-Matze. Von März bis Ende April 2020 wurde Matze Moderator seiner eigenen täglichen Sendung „Matze Knops Homeoffice" auf Sky, in der er sich mit dem positiven Tagesgeschehen befasst hat und die in den unruhigen Zeiten rund um COVID-19 für die nötige Ablenkung und gute Laune der Zuschauer gesorgt hat. Seit Sommer 2020 durchleuchtet Matze jeden Donnerstag zusammen mit Reiner Calmund und Tobias Holtkamp die Fußballwelt und ihre Akteure im eigenen Podcast „Messi und Ronaldo XXL“. Matze Knop ist gern und viel gesehener Gast im TV und unbestritten einer der besten und populärsten Parodisten im deutschsprachigen Raum, beliebter und erfolgreicher Comedian und Entertainer. Bei der MDR Sendung Riverboat wird Matze Knop an der Seite von Kim Fisher ab Januar 2023 nun auch zum Gastgeber und Moderator.

Aktuell ist Matze mit seinem neuen Live-Programm „Mut zur Lücke“ auf großer Deutschland-Tour!

Informationen:

• Einlass ab 19:00 Uhr

• Beginn ab 20:00 Uhr

• Tickets im Vorverkauf kosten 28€-38€

• Tickets (wenn noch verfügbar) an der Abendkasse erhältlich

• Freie Sitzplatzwahl in der jeweiligen Kategorie

• Tickets gibt’s unter: https://diginights.com/ticket/2024-11-23-matze-knop-mut-zur-luecke-strudelbachhalle-weissach/step/1

Alle weiteren Infos unter:

https://pm-event.de/matzeknop.html oder info@pm-event.de