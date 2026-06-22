Was könnte besser ins Theaterhaus Stuttgart passen als ein Wettbewerb über Mut? Ein Haus, das aus Aufbruch, Offenheit und dem Vertrauen in starke, eigene Stimmen entstanden ist, ist der denkbar richtige Ort für ein Motto wie „Mut:Proben“. Hier hat Mut Tradition: auf der Bühne, hinter den Kulissen und im Blick auf die Welt.

Der Wettbewerb für junge Autorinnen und Autoren bis einschließlich 18 Jahren lädt dazu ein, genau diesen Mut schreibend zu erkunden. Als Aufbruch ins Unbekannte, als „Ich stehe dazu“, als „Ich bin vielleicht anders“, als „Was wäre, wenn …?“. Die kurze szenische Form bringt Reibung, Witz, Brüche und Gegenwart besonders pointiert hervor.

Zunächst erscheinen die Texte auf minidrama.de. Dort werden sie kommentiert und bewertet – und nicht selten bilden sich kleine Fanclubs rund um einzelne Favoriten. Denn beim Minidramen-Wettbewerb entscheidet nicht allein die Jury des Theaterhauses, sondern auch das Publikum mit darüber, welche Texte bei der Preisverleihung im Juli ausgezeichnet werden. Die interessantesten Beiträge bringt anschließend das Schauspiel-Ensemble des Theaterhauses in einer szenischen Lesung auf die Bühne.

Zusätzliche Pausenhof-Wettbewerbe werden in diesem Jahr weitere spontane Stimmen und neue Talente in den Wettbewerb holen. Am Ende zeigt sich, worum es beim Minidramen-Wettbewerb seit jeher geht: um junge Stimmen, die etwas riskieren. Und darum, dass aus einem ersten Satz und einem Moment des Mutes ein Auftritt im Theaterhaus werden kann.

Upload-Schluss für den Minidramen-Wettbewerb ist der 12. Juli 2026. Die Präsentation der interessantesten Texte findet am 23. Juli 2026 um 19.30 Uhr statt.