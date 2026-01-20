Mut zum Unmut – Eine Anleitung zur politischen Widerspenstigkeit - Buchpräsentation und Diskussion über Widerspruch, Aufmüpfigkeit und Renitenz

Wann, wenn nicht jetzt? Wer, wenn nicht wir? Immer wieder in der Geschichte fallen diese Sätze. Sie werden US-Präsident John F. Kennedy zugeschrieben. Sie gehören zu einem Liedtext von Rio Reiser. Und sie waren die Parole der Samtenen Revolution 1989 in der CSSR. Es geht dabei um Aufmüpfigkeit im positiven Sinn, um eine bessere Welt, um Gegenwehr, Widerworte und Ungehorsam. Und manchmal gar um eine Volkserhebung. Wir können aus dieser Geschichte lernen. Für unsere Zukunft. Dazu möchte das Buche „Mut zum Unmut – Eine Anleitung zur politischen Widerspenstigkeit“ der Autoren Matthias Meisner und Paul Starzmann ermuntern.

Lesung und Diskussion mit den Journalist*innen Anna Hunger, Paul Starzmann und dem ZDF-Fernseh-Redakteur Dietrich Krauß (Moderation)