MUTH-Immo-SUNDOWNER mit Laura Ritter & Band

Erlebe den „Sundowner“ mit Laura Ritter & Band auf der Weiherterrasse! 2016 nahm sie an The Voice of Germany teil und schaffte es bis ins Viertelfinale – ein wichtiger Meilenstein auf ihrem musikalischen Weg.

Ob gefühlvolle Begleitung bei Hochzeiten, im Acoustic Duo oder als Party-Act – Laura schafft es, sich auf jedes Event einzustellen und Menschen mit ihrer Musik zu berühren. Ihr Repertoire reicht von Pop über 80er und 90er bis hin zu aktuellen Songs und bietet für jeden Musikgeschmack etwas Passendes. Gute Freunde, kühle Getränke und ein kleiner Ausgleich zum Arbeits- oder Schulalltag zur Mitte der Woche: Das ist die Eventreihe „Sundowner im Weiherpark“. Für den richtigen Sommerfl air sorgen die verschiedensten Musikacts. Hier ist für jeden etwas dabei!