MUTH-Immo-SUNDOWNER mit Philipp Lumpp, Weiherterrasse

Erlebe den „Sundowner“ mit Philipp Lumpp auf der Weiherterrasse! Philipp Lumpp, der Newcomer, aus dem kleinen Cleversulzbach. Zusammen mit Produzent Stephan Piez entwickelten sie den Sound, der Philipp auch bei seinen Live-Shows einzigartig macht.

Persönliche Songs, selbst interpretierte Covers und natürlich „Lieder über Liebe“. Eine Gitarre reicht Philipp, um das Publikum zu begeistern. Ein paar kleine Überraschungen hat der Künstler auch noch im Gepäck. Gute Freunde, kühle Getränke und ein kleiner Ausgleich zum Arbeits- oder Schulalltag zur Mitte der Woche: Das ist die Eventreihe „Sundowner im Weiherpark“. Für den richtigen Sommerflair sorgen die verschiedensten Musikacts. Hier ist für jeden etwas dabei!