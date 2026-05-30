MUTH-Immo-SUNDOWNER mit InTune auf der Weiherterrasse

Erlebe den Sundowner mit InTune auf der Weiherterrasse! Mit einer Gitarre, zwei Stimmen und Percussion setzen InTune diverse Pop- und Rock-Cover in Szene.

Sie verfügen über mehrjährige Bühnenerfahrung und verstehen es, unsere Zuhörer auf lässige Art musikalisch zu unterhalten und mitzureißen. Das Repertoire zeichnet sich durch eine abwechslungsreiche Mischung von Künstlern wie Journey, Eric Clapton, Roxette, Alanis Morissette und den Eagles aus. Dabei kommen auch aktuelle Hits aus den Charts nicht zu kurz. Gute Freunde, kühle Getränke und ein kleiner Ausgleich zum Arbeits- oder Schulalltag zur Mitte der Woche: Das ist die Eventreihe „Sundowner im Weiherpark“. Für den richtigen Sommerflair sorgen die verschiedensten Musikacts. Hier ist für jeden etwas dabei!