KRAICHGAUHELDEN - FATE Music Covers

Gute Unterhaltung beim Eppinger Festivalsommer 2026 mit FATE auf der Bühne am Weiherpark - Die Gewinner unseres diesjährigen Publikumsvotings.

FATE Music Covers - LIVE.LAUT.LEGENDÄR - Die Rock-Pop Coverband aus der Metropolregion Rhein-Neckar besticht mit einem Programm aus Kult-Hits der 80er und 90er, rockigen Klassikern, Partysongs und Gute-Laune-Medleys, die generationsübergreifend begeistern. Mit ihrem Charme, Spielfreude & professionellem Sound machen die fünf Jungs um den Frontmann Christian Epp (Deutscher Rock- u. Poppreis-Gewinner 2022) aus jedem Event einen einzigartigen Abend.