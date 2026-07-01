DELTA ROCK powered bei SPIESS Wäschehaus

Erlebe den Festivalsommer mit DELTA ROCK auf der Bühne im Weiherpark - Classic-Rock aus der Rhein-Neckar-Region - DELTA ROCK lebt den Sound, der Generationen geprägt hat: fette Gitarrenriff s, ehrliche Stimmen und pure Energie.

Acht Profimusiker bringen mit Leidenschaft und Spielfreude die Rockgeschichte zurück auf die Bühne - authentisch, kraftvoll und handgemacht. Im Set: die ganz Großen der 70er, 80er und 90er - AC/DC, Deep Purple, Fleetwood Mac, Journey, Guns N' Roses, Van Halen und mehr. DELTA ROCK ist mehr als eine Coverband. Es ist eine Show. Ein echtes Live-Erlebnis! Classic Rock - legendär, unendlich, live. DELTA ROCK ist die offizielle Hausband vom Radiosender @rockfm.de . Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm mit vielen Instrumental- und Gesangssolisten.