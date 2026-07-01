Eppinger Festivalsommer - VIER GEWINNT Fanta 4 Tribute

VIER GEWINNT Fanta 4 Tribute plus Vorband auf der Bühne im Weiherpark.

In Anlehnung an den Namen des zweiten Albums der Fantastischen Vier rappt die weltweit erste, einzige und beste Fanta 4 Coverband die großen Hits ihrer Helden Smudo, Thomas D, Michi Beck und Andy Y. Mit großer Akribie und Hingabe widmen sich VIER GEWINNT dabei den Original Sounds, Beats und Bass-Lines der „Fantas“ und geben gekonnt die zungenbrecherischen Sprechgesänge ihrer Vorbilder zum Besten. Bei einem VIER GEWINNT-Konzert heißt es: Gute-Laune-Musik vom ersten Lied bis zur Zugabe, „Jetzt geht’s ab“ mit viel Spaß auf der Bühne, ganz wie das Original, das seit 1990 regelmäßig neue Alben, Hits und Tourneen nachliefert. „Die da!?!“, „Was geht? „Sie ist weg“, „MFG“, „Troy“ oder „Zusammen“ mit Clueso vom 2018er Album sind nur einige von vielen Highlights aus dem Programm. Hände hoch also für die VIER GEWINNT-Tribute Show! Hier wird nach Herzenslust gehippt und gehoppt und wenn dabei zum Teil halsbrecherische Tanzeinlagen zu sehen sind oder plötzlich einige Herbert-Grönemeyer-Zeilen im Hip-Hop-Sound gerappt werden, wird schnell klar, dass sich die VIER FANTASTISCHEN SIEBEN selbst manchmal nicht so furchtbar ernst nehmen. Keine Hunde, keine mitgebrachten Getränke!