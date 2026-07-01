HERZBLUT - Samuel Rösch Trio-Band

Herzblut-Reihe im Rahmen des Eppinger Festivalsommers 2026 - Samuel Rösch Trio-Band auf der Bühne im Weiherpark.

Samuel steht für Deutsch-Pop mit Tiefgang – Musik, die berührt, verbindet und mitreißt. Seit 15 Jahren begeistert er mit seiner unverkennbaren Stimme und ehrlichen Texten, die direkt ins Herz gehen. Kein Wunder, dass ihn sein ehemaliger Coach Michael Patrick Kelly, der ihm bei „The Voice of Germany“ zum Sieg verhalf, als Mischung aus Herbert Grönemeyer und Andreas Bourani beschreibt. Was Samuel besonders macht: Samuel überzeugt durch Nahbarkeit und Echtheit – seine Konzerte sind keine Show, sondern echte Begegnungen. Mit viel Emotion und Energie schafft er es, dass Menschen auf seinen Konzerten gleichzeitig feiern, innehalten und die Show genießen. Über 500 Auftritte in Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz zeugen von seiner Erfahrung. Seine Singles sind in Top-Playlists wie Popland, Neon und Neu in Pop vertreten, sein Album Geschichten erreichte die Top 40 der iTunes-Pop-Charts. Regelmäßig veröffentlicht er neue Musik, zuletzt im November 2024. Auch 2026 wird musikalisch ein spannendes Jahr: neue Songs sind bereits in Arbeit, und Samuels neue EP „Hoffnung trägt uns weiter“ erscheint voraussichtlich im kommenden Herbst. Bei schlechtem Wetter wird das Programm ggfs. in die Ev. Stadtkirche (Kaiserstr. 10) verlegt. In diesem Fall gibt es unter www.kirche-eppingen.de weitere Informationen.