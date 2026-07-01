MUTH-Immo-SUNDOWNER mit Mike Janipka, Weiherterrasse

Erlebe den Sundowner mit Mike Janipka auf der Weiherterrasse!

Mike Janipka rockt! Lediglich mit Stimme und Gitarre ausgerüstet, bedient er die gesamte Bandbreite an Emotion und Musikalität. Seine Auftritte gelten als Musikerlebnisse von hoher Intensität. An diesem Abend mit bekannten Coversongs aus der illustren Geschichte des Pop und Rock. Von Green Day bis Creedence Clearwater Revival. Von rockig bis emotional, kultig und faszinierend vom ersten bis zum letzten Ton. Feiner Gesang, virtuose Gitarre und dazu auch noch tanzbar! Gute Freunde, kühle Getränke und ein kleiner Ausgleich zum Arbeits- oder Schulalltag zur Mitte der Woche: Das ist die Eventreihe „Sundowner im Weiherpark“. Für den richtigen Sommerflair sorgen die verschiedensten Musikacts. Hier ist für jeden etwas dabei!