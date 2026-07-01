KRAICHGAUHELDEN - Carlos & The Gang

Gute Unterhaltung beim Eppinger Festivalsommer 2026 mit Carlos & The Gang auf der Bühne am Weiherpark.

Carlos & The Gang ist eine 30-köpfige Cover(Big)Band und seit 2023 eine Abteilung der Stadtkapelle Eppingen. Entgegen dem Vorurteil, dass Bigbands nur Jazzmusik spielen, präsentieren Ihnen Carlos & The Gang unter anderem Hits von Amy Winehouse, The Blues Brothers, Carlos Santana, Kool & The Gang sowie Earth, Wind & Fire und Stevie Wonder.