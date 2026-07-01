ErlebenSie die E3 Acoustic Band auf der Bühne im Weiherpark! Die E3 Acoustic Band ist eine sechsköpfige Formation aus Hessen, die 2007 von Mark Patrick und Ralf Olbrich gegründet wurde.

Mit ihrer einzigartigen Mischung aus Folk-Rock und Americana haben sie sich in der deutschen Musikszene fest etabliert und berühren ihr Publikum mit handgemachter Musik, ehrlichen Geschichten und fesselnden Melodien. Ein Markenzeichen der E3 Acoustic Band sind ihre Live-Konzerte, die nicht nur musikalisch überzeugen, sondern auch durch humorvolle Wortbeiträge der verschiedenen Bandmitglieder zwischen den Songs zu einem besonderen Erlebnis werden.