Dschungel Bande von Rodscha und Tom - Bühne Weiherpark

DSCHUNGEL BANDE – Das neue Show-Highlight aus der Welt von Rodscha und Tom! Die Nachfrage nach ihren Shows ist so groß, dass Rodscha und Tom nicht mehr bei jedem Konzert selbst dabei sein können.

Statt Rodscha und Tom selbst stehen bei der „DSCHUNGEL BANDE“ talentierte Musical-Darstellerinnen auf der Bühne, die mit viel Leidenschaft alle Lieblingsfiguren und Songs lebendig werden lassen. Die DSCHUNGEL BANDE ist ein echtes Highlight für Kinder und Eltern, die gemeinsam einen Dschungelnachmittag voller Spaß, Tanz und Lieblingshits erleben möchten.