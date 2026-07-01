HERZBLUT - Judy Bailey & Patrick Depuhl

Herzblut-Reihe im Rahmen des Eppinger Festivalsommers 2026 - Judy Bailey & Patrick Depuhl auf der Bühne im Weiherpark.

Konzertlesung mit Judy Bailey & Patrick Depuhl „LIFESONG. Das Leben schreibt die besten Lieder.“ Judys Lebensreise: Eine Geschichte über Gottes erstaunliche Wege mit uns, die ermutigt, der eigenen Geschichte nachzugehen. Ein herzerwärmender „Lebensreise-Abend“ mit Liedern, Texten und einem wunderschönen Bühnenbild voller Mitbringsel aus Barbados und dem Rest der Welt. Judy und ihr Mann Patrick singen, erzählen und lesen Judys Geschichte. Als Geschichte über Gottes erstaunlichen Wegen mit uns. Und sie ermutigen sehr persönlich, der eigenen Geschichte mit ihm nachzugehen – durch Höhenflüge und Glück, trotz Versagen und Krise, mit Humor, Authentizität und dem Mut, immer wieder aufzustehen... Bei schlechtem Wetter wird das Programm ggfs. in die Ev. Stadtkirche (Kaiserstr. 10) verlegt. In diesem Fall gibt es unter www.kirche-eppingen.de weitere Informationen.