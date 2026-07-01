ANDREAS MÜLLER presented by SHURE, Weiherpark-Bühne

ANDREAS MÜLLER presented by SHURE auf der Bühne im Weiherpark.

Er ist die Leihstimme aller deutschen Bundeskanzlerinnen und Kanzler, die Zweitstimme fast aller Ministerpräsidenten, Sport- und Showgrößen, tagsüber produziert und spielt er Comics im Radio (bei SWR3 – dort ist er Comedychef) - er hat Radiokult-Comedys wie „Feinkost Zipp“, die „Lallers“ und „Jogis Jungs“ geschaffen und behandelt im Team der „SWR3-Tierdocs“ aktuell gerne kleine wie auch große Tiere. In seinem LIVE-Bühnenprogramm parodiert er, politisiert, karikiert, abstrahiert und musiziert - stets aktuell, schnell, virtuell und virtuos. Keine Hunde, keine mitgebrachten Getränke!