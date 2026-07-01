ANDREAS MÜLLER presented by SHURE, Weiherpark-Bühne

Weiherpark Eppingen Gartenschau, 75031 Eppingen

ANDREAS MÜLLER presented by SHURE auf der Bühne im Weiherpark.

Er ist die Leihstimme aller deutschen Bundeskanzlerinnen und Kanzler, die Zweitstimme fast aller Ministerpräsidenten, Sport- und Showgrößen, tagsüber produziert und spielt er Comics im Radio (bei SWR3 – dort ist er Comedychef) - er hat Radiokult-Comedys wie „Feinkost Zipp“, die „Lallers“ und „Jogis Jungs“ geschaffen und behandelt im Team der „SWR3-Tierdocs“ aktuell gerne kleine wie auch große Tiere. In seinem LIVE-Bühnenprogramm parodiert er, politisiert, karikiert, abstrahiert und musiziert - stets aktuell, schnell, virtuell und virtuos. Keine Hunde, keine mitgebrachten Getränke!

Info

Weiherpark Eppingen Gartenschau, 75031 Eppingen
Konzerte & Live-Musik
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