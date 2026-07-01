KRAICHGAUHELDEN - BLACK STUFF

Gute Unterhaltung beim Eppinger Festivalsommer 2026 mit BLACK STUFF auf der Bühne am Weiherpark.

Der Bandname deutet den Musikstil an: Ein musikalisches Gebräu auf Basis vorwiegend schwarzer R&B Vorbilder, erdiger, groovender Blues, gewürzt mit deftigen Soul-Elementen, etwas Rock sowie einer gehörigen Portion Funk. In einer ausgewogenen Mischung werden Titel des Genres mit eigenständigen Arrangements neu interpretiert. Das Fundament bilden eine druckvoll groovende Rhythmusgruppe sowie ein messerscharfer, vierstimmiger Bläsersatz. Der besondere, authentische Sound wird zudem durch die herausragenden Powerstimmen von Douglas Weaden (New York) und Sabine Künster (Walldorf) geprägt. Black Stuff steht für eine äußerst abwechslungsreiche, "handgemachte" Musik, die mit enormer Spielfreude in einer energiegeladenen Performance dargeboten wird. Freuen Sie sich auf ein tolles Konzert mit bekannten Titeln, eigenständig präsentiert von 10 begeisternden Musikern der Band BLACK STUFF.