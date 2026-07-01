Erleben Sie beim Festivalsommer Lorena Huber & Band auf der Bühne im Weiherpark!

Wie keine andere Sängerin bringt LORENA HUBER, begleitet von ihrer Band, eine besondere und teilweise ungewöhnliche Mischung aus bekannten und weniger bekannten Songs aus Funk, Soul, Pop und Rock auf die Bühne. Dabei zieht sie das Publikum mit Ihrer unverwechselbaren Ausstrahlung in ihren Bann und überzeugt mit kraftvollen, aber auch gefühlvollen Titeln, die Gänsehautmomente garantieren.