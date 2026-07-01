Eppinger Festivalsommer - Der Udonaut & die Paniker

Der Udonaut & die Paniker - das Udo Lindenberg Tribute Orchester auf der Bühne im Weiherpark.

„Man schließt die Augen und ist sich sicher: das MUSS Udo Lindenberg sein, der da singt“: So lautete die Reaktion eines Udo-Fans nach einem Konzert von „Der Udonaut & die Paniker“. Und Lindenberg-Pianist Jean-Jacques Kravetz sagte, dass es stimmlich auch der echte Udo sein könnte, der da das Mikro schwingt und „die Band hat das Zeug, zum neuen Panikorchester zu avancieren.“ Mit diesen Referenzen sind sie nun unterwegs in unsere Stadt, um die Hallen- und Clubdecken der bunten Republik Deutschlands abzuschrauben! Der Udonaut und die Paniker bringen den typischen Lindenberg-Sound druckvoll und authentisch rüber, dass man keinerlei Unterschied zum Original hört. Die Texte sind Programm, wenn der Trommler losrockt wie`n Verrückter und der Typ da am Bass aufspielt wie ein vom Jenseits Geschickter. Die Truppe haut euch die größten Udo Lindenberg-Songs der letzten Jahrzehnte um die Ohren. Keine Hunde, keine mitgebrachten Getränke!