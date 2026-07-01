HERZBLUT - Albert Frey

Herzblut-Reihe im Rahmen des Eppinger Festivalsommers 2026 - Albert Frey auf der Bühne im Weiherpark.

Albert Frey ist Singer-Songwriter und Musikproduzent. Seine Lieder und Alben prägen eine neue deutschsprachige Musikkultur in vielen Gemeinden quer durch alle Konfessionen. Kunstvoll und doch nachvollziehbar bringen seine Texte und Melodien die großen Fragen des Menschen und die christliche Botschaft für unsere Zeit zum Ausdruck. Als Referent und Autor setzt er sich für theologische Weite und spirituelle Tiefe ein. Auch live ist er ein Brückenbauer, dessen Musik von unterschiedlichsten Gemeinden und Altersgruppen geschätzt wird. In seinen Songs geht es um Zugänge zu Gott, oft in neuen und überraschenden Formulierungen und poetischen Bildern, aber auch darum, die dunklen Seiten unseres Lebens und unserer Welt vor Gott zu bringen. Mit seinem Trio (Daniel Jakobi: drums, Michael Fastenrath: bass) präsentiert er Klassiker und neue Songs, unter anderem aus dem Projekt „7 Worte vom Kreuz“. Die drei Vollblutmusiker zeigen ihre ganze Bandbreite, ausgelassen und humorvoll, dankbar und ehrfürchtig. Bei schlechtem Wetter wird das Programm ggfs. in die Ev. Stadtkirche (Kaiserstr. 10) verlegt. In diesem Fall gibt es unter www.kirche-eppingen.de weitere Informationen.