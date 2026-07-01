MUTH-Immo-SUNDOWNER mit ToneColors, Weiherterrasse

Erlebe den Sundowner mit ToneColors auf der Weiherterrasse!

TONE COLORS – zwei beste Freunde, zwei Stimmen, zwei Gitarren. Eric & Ben, ein Unplugged Duo,das mehr liefert als Musik: Sie erschaffen Stimmungen, Farben und Klangbilder, die man fühlen kann. Mit professioneller Leichtigkeit verwandeln sie Songs aus allen Zeiten in ihre ganz eigenen, vielfältigen Versionen – mal sanft und atmosphärisch, mal voller Energie. Gute Freunde, kühle Getränke und ein kleiner Ausgleich zum Arbeits- oder Schulalltag zur Mitte der Woche: Das ist die Eventreihe „Sundowner im Weiherpark“. Für den richtigen Sommerflair sorgen die verschiedensten Musikacts. Hier ist für jeden etwas dabei!