KRAICHGAUHELDEN – EVERMIND

Gute Unterhaltung beim Eppinger Festivalsommer 2026 mit EVERMIND auf der Bühne am Weiherpark.

Die 2. Gewinner unseres diesjährigen Publikumsvotings - Wir sind EVERMIND – eine energiegeladene Cover-Band aus der Region Heilbronn, Ludwigsburg und Stuttgart. Mit vier starken Sängerinnen und einer eingespielten Band liefern wir Rock- und Pop-Hits von Queen, Toto, Bruno Mars, Beyoncé & Co. – von Klassikern bis zu aktuellen Chart-Hits. Der Eppinger Festivalsommer steht für Vielfalt, Lebensfreude und gemeinsames Feiern – genau dafür brennen wir. EVERMIND – ForEVER in your MIND!