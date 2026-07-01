Festivalsommer - Eros Ramazzotti International Tribute

Eppinger Festivalsommer 2026: Eros Ramazzotti International Tribute auf der Bühne im Weiherpark.

Das Repertoire der Band „Dove c’è Musica“ ist eine Hommage an Eros Ramazzotti und seine größten Hits: von „Adesso Tu“ „Una storia importante“ und „Terra promessa“ bis hin zu neueren Liedern wie „Appunti e note“ und „Un angelo disteso al sole“ sowie einigen seiner bekanntesten Duette wie „Cose della vita“, im Original von Tina Turner interpretiert, und „I belong to You“, aufgenommen 2005 mit Anastacia. Alle Arrangements sind von den großartigen Konzerten der Welttournee 2009/2010 inspiriert. Der klare Klang, die präzisen Arrangements und vor allem die außergewöhnliche Ähnlichkeit von Geros Stimme mit der von Eros sind die Schlüssel zum Erfolg der Band. Diese besondere Verbindung hat der Band in der Welt der Tribute-Bands Glaubwürdigkeit verliehen und sorgt bei jedem Auftritt für die ganze Emotion und Qualität einer echten Eros-Live-Show. Wenn Sie versuchen, die Augen zu schließen, werden Sie sich wirklich wie bei einem Eros-Konzert fühlen. Keine Hunde, keine mitgebrachten Getränke!