Abschlussfete mit midLIFE - Bühne im Weiherpark

Erleben Sie die Abschlussfete mit midLIFE auf der Bühne im Weiherpark! Never to old for Rock’n’Roll, so lautet das Motto von midLIFE, der Coverrock-Band aus Eppingen.

Die Liebe zur, aber vor allem der Spaß an der Musik, das verbindet die 5 junggebliebenen Hobbymusiker seit mehr als 20 Jahren. Ob Rock, Blues, Rock’n’Roll oder Pop, auf ihre eigene Art und Weise interpretieren sie die besten Songs der letzten 50 Jahre mit echter, handgemachter Musik. Einmal losgelegt, ist der Bann zwischen Band und Publikum schnell gebrochen und so mancher Gassenhauer lässt sie wieder aufleben, die gute alte Zeit.