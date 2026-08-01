MUTH-Immo-SUNDOWNER mit Nicole Vielhauer Weiherterrasse

Erlebe den Sundowner mit Nicole Vielhauer auf der Weiherterrasse!

Die Sängerin Nicole Vielhauer überzeugt mit ihrer kräftigen, markanten Stimme, begleitet sich selbst an der Gitarre und sorgt dadurch für eine stimmungsvolle Atmosphäre zum Sonnenuntergang. Mit spürbarer Leidenschaft für die Musik und sichtbarem Spaß an dem, was sie tut, nimmt sie ihr Publikum mit auf eine musikalische Reise – authentisch, nahbar und voller Energie. Gute Freunde, kühle Getränke und ein kleiner Ausgleich zum Arbeits- oder Schulalltag zur Mitte der Woche: Das ist die Eventreihe „Sundowner im Weiherpark“. Für den richtigen Sommerflair sorgen die verschiedensten Musikacts. Hier ist für jeden etwas dabei!