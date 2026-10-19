MUTIG KUSCHELTIERÜBERNACHTUNG

Von Donnerstag auf Freitag findet in der Stadtbibliothek Göppingen eine Kuscheltierübernachtung statt. Mutige Kuscheltiere dürfen am 19.11.2026 bis 18 Uhr mit Namensschild an der Theke im Erdgeschoss der Stadtbibliothek von ihren kleinen Besitzerinnen und Besitzern abgegeben und am

20.11.2026 ab 12 Uhr wieder abgeholt werden.

Das Kuscheltier hat am nächsten Tag einen Brief, ein Foto und eine Urkunde dabei und die Kinder erfahren, was die Tiere ganz alleine in der Stadtbibliothek in der Nacht erlebt haben.

WO?:

Stadtbibliothek, Kornhausplatz 1, 73033 Göppingen

WANN?:

Abgabe: Do, 19.11.2026 bis 18 Uhr

Abholung: Fr, 20.11.2026 ab 12 Uhr