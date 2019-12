Mutschel-Abend

In ganz Reutlingen ist heute Mutscheltag. Wer also gern mal wieder den Wächter vom Turm blasen möchte, ist an diesem Abend herzlich willkommen.

Die Mutschel ist ein mürbes Weißbrotgebäck, das in verschiedenen Größen hergestellt wird. Sie weist acht Zacken (Zinken), einen Kranz (Zopf) und eine würfelförmige Erhebung (Achalm) auf.

Das Mutscheln hat eine lange Tradition. Schon vor mehreren hundert Jahren wurde in der Freien Reichsstadt Reutlingen bereits um die Mutschel "gezockt" - vorzugsweise in den Backstuben und weniger in den Wirtshäusern.

Merkwürdig muten die Namen der Würfelspiele an: Der Wächter bläst vom Turme, Der lange Entenschiss oder Das nackete Luisle sind die bekanntesten Mutschelspiele.