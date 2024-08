Mutterland

Deutschland/Schweiz 2023 / OmU (dt. UT) / 96 Min.

Regie: Miriam Pucitta

Im Anschluss: Filmgespräch mit Miriam Pucitta. Moderation: Wiltrud Baier

Vorfilm: Way of the Danube, RO 2013, 13 Min. von Sabin Dorohoi

