Muttersprache Mameloschn

Mameloschn ist das jiddische Wort für Muttersprache. Großmutter Lin, Mutter Clara und Tochter Rahel leben zusammen unter einem Dach.

Lin hat als junges Mädchen den Holocaust überlebt. Nach dem Krieg macht sie in der DDR Karriere als Sängerin. Ihre Tochter Clara wirft Lin vor, sie um ihrer Karriere willen vernachlässigt zu haben und will mit ihren Kindern alles besser machen. Doch Rahel will weit weg von zu Hause, nach New York. Und Clara hat Angst, ihre Tochter zu verlieren, wie sie schon ihren Sohn Davie, Rahels Bruder, verloren hat, der nach Israel gegangen ist und den Kontakt zur Familie abgebrochen hat. Die drei Frauen arbeiten sich aneinander ab, umkreisen sich, tasten sich aneinander heran, immer auf der Suche nach einer gemeinsamen Sprache.

Sasha Marianna Salzmann thematisiert einen Generationenkonflikt zwischen Müttern und Töchtern, der vom Antisemitismus in der Gesellschaft belastet ist. Die treffsicheren Dialoge des Stücks sind zugleich eine Hommage an den jüdischen Humor.