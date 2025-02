"Muttersuchen" - Lesung von Eva Christina Zeller

Eine Recherche in Gegenwart und Vergangenheit über drei Generationen und Orte hinweg: Großvater, Mutter, Tochter.

Großvater, Mutter und Tochter haben jeweils eine besondere Zeit ihres Lebens schriftlich festgehalten. Eva Christina Zeller hat daraus einen Heimatroman, der auf eine ganz andere Art »gezopft« ist, komponiert, der 1919 in einer Bahnhofswirtschaft in Großengstingen auf der Schwäbischen Alb beginnt. Dort denkt der Großvater bei der abenteuerlichen Geburt seiner Tochter in einer Bahnhofswirtschaft noch an den Schützengraben, in dem er im 1. Weltkrieg lag. Diese Tochter, Mutter der Erzählerin, will als Jugendliche nicht zum BDM und fährt stattdessen als Freiwillige zu den Kolonisten nach Bosnien. Die Erzählerin selbst flieht 1976 zu den Hippies an die Westküste der USA, um der Enge im Pfarrhaus zu entgehen, und wird dort erwachsen.

Alle drei - Großvater, Mutter, Tochter - verbindet die existentielle Frage: Wie können sie im Kontext der deutschen Geschichte zwischen Abenteuer Pflicht, Feminismus und Selbstwirksamkeit ein moralisch gutes Leben führen?

Die Veranstaltung findet im Rahmen der Frauenkulturtage 2025 statt.

