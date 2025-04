Am Sonntag, den 11.05.2025 findet um 18:00 Uhr das traditionelle Muttertagskonzert am Dorfbrunnen in Oberbalbach (Ortsmitte) statt.

Für alle Zuhörer, besonders für alle Mütter, wird ein bunter Melodienstrauß zusammgestellt.

Auf Ihr Kommen freut sich die Musik- und Feuerwehrkapelle Oberbalbach.

Der Eintritt ist frei.