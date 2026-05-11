MVB (Musikalische Vereinigung Botnang e.V.) u. Kultur 70195 präsentieren: Vinyl, Vesper und Vino

Diesen Kulturdonnerstag können alle mitgestalten: Das Publikum bringt Platten mit, und wir legen auf! Die Musikalische Vereinigung Botnang und Kultur 70195 bieten dazu einen reichhaltigen Vesperteller mit Bauernbrot an, und wer möchte, bestellt sich einen Wein. Mit einer wilden Musik-Mischung muss natürlich gerechnet werden… Jeder Gast kann beim DJ einen Song „bestellen“ – bitte die abgegebene Platte mit Namen kennzeichnen. bitte die abgegebene Platte mit Namen kennzeichnen.

Ab 19:30 wird aufgelegt.