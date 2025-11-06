MVB präsentiert: OPEN STAGE BLASMUSIK

Blasmusikerinnen und -musiker, die Lust auf einen Auftritt haben, können dies im Rahmen der „Open Stage Blasmusik“ sehr gern tun.

Das Intus bietet den idealen Rahmen, die Musikalische Vereinigung Botnang bewirtet das Intus an diesem Abend. Wegen der Koordination der Auftritte wird um eine kurze vorherige Mitteilung gebeten (info@mvbotnang.de).

Ein Brassquintett und eine kleine Besetzung der MVB haben ihre Auftritte bereits zugesagt. Ein Besuch lohnt sich!“