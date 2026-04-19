Seit über einem Jahrzehnt lebt das Musikwerk seinen Wahlspruch „Musikwerk verbindet!“ Das spürt man in jedem Ton: Vom Kinderchor bis zum Pop-Chor, vom Offenen Chor bis zum Familiensingen. Hier finden Menschen jeden Alters eine musikalische Heimat.

Das wollen wir bei einem gemeinsamen Konzert in der Stuttgarter Liederhalle mit euch feiern!

MW11 – leicht drüber bringt alles auf die Bühne, was das Musikwerk ausmacht: pure Freude am Singen, erstklassiger A-cappella-Pop, Kinderstimmen mit Streicherquartett und jede Menge Gänsehautmomente. Gemeinsam, lebendig und leicht drüber!