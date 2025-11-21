MXDMCN The New Organ Trio

Podium Musikhalle am Bahnhof Ludwigsburg Bahnhofstraße 19, 71638 Ludwigsburg

Die Hammond schmatzt, die Drums beben und die Saiten dampfen wenn Martin Meixner, Daniel Mudrack und Christoph Neuhaus gemeinsam in ihre eigene virtuose Welt aus Jazz & Soul abheben.

Die Hammond schmatzt, die Drums beben und die Saiten dampfen wenn Martin Meixner, Daniel Mudrack und Christoph Neuhaus gemeinsam in ihre eigene virtuose Welt aus Jazz & Soul abheben. Drei herausragende Musiker aus Süddeutschland mit einer besonderen Verbindung und einer kollektiven Mission - spread the music & feel the vibe ! Es köchelt der gemeinsame Groove als zentraler Stoff und das Trio manövriert geschickt zwischen ungestüm und sanft in der geschichtsträchtigen Hammond-Trio Formation, wo jeder seinen Platz hat. Eine echte „Band of Brothers“, die stilvoll und emotionsgeladen mitten ins Herz trifft. Besetzung:Martin Meixner - hammond B3 organDaniel Mudrack - drumsChristoph Neuhaus - guitar

