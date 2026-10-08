MXDMCN The New Organ Trio

Die Hammond schmatzt, die Drums beben und die Saiten dampfen, wenn MXDMCN gemeinsam in ihre eigene virtuose Welt aus Jazz & Soul abheben.
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Podium Musikhalle am Bahnhof Ludwigsburg Bahnhofstraße 19, 71638 Ludwigsburg
Konzerte & Live-Musik
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Die Hammond schmatzt, die Drums beben und die Saiten dampfen, wenn MXDMCN gemeinsam in ihre eigene virtuose Welt aus Jazz & Soul abheben.
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