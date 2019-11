Bei 6 tage frei wurde Overhead Project mit dem Publikums- und dem Gastspielpreis ausgezeichnet. Nun ist die Compagnie mit ihrer neuen Produktion zurück an der ADK in Ludwigsburg. Mit ihrer Verschränkung von Performance, Tanz und Akrobatik fordern sie erneut die Limits von Körper, Wahrnehmung und Theatersituation heraus.

Ein ungleiches Performer-Trio konfrontiert in „My Body is Your Body“ die Zuschauer*innen mit ihrem eigenen Zuschauen, stellt unsere tradierten Blicke in Frage und verweist sie in die Ränge der bi-frontalen Blickarena: direkt in die „opposing benches“ ähnlich die des Britischen Parlaments. Zu behandelndes Objekt: der Körper inklusive dem Ich da drin. Die Körper, die der Choreograf Tim Behren inszeniert, sind die der Kölner Tänzerin Mijin Kim und des in Brüssel lebenden Akrobatenduos Leonardo García und Leon Börgens.

Eric Eggert: „Eine zugespitzte Form des politischen Körpers besteht darin, den Körper selbst zur politischen Fläche zu erklären.“