Mit der frechen, mitreißenden und augenzwinkernden Inszenierung des Musical-Klassikers "My Fair Lady" ist ein Abend voller Spaß und Unterhaltung garantiert.

Es beruht auf der Grundlage des Schauspiels "Pygmalion" des irischen Literaturnobelpreisträgers Bernard Shaw und wurde vom Komponisten Frederick Loewe mit unsterblichen Melodien wie "Ich hätt getanzt heut Nacht", "Es grünt so grün" und "Mit nem kleenen Stückchen Glück" vertont.

Die über 200 Mitwirkenden in farbenprächtigen Kostümen und opulente Bühnenbilder auf der über 40 Meter breiten Bühne verwandeln die Werfthalle in Göppingen in die Welt von Eliza Doolittle und Professor Henry Higgins. Dieses fulminante Bühnenerlebnis mit einem riesigen Ensemble in der einmaligen Atmosphäre der Werfthalle Göppingen sollten Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen!