Er feierte in 2017 seinen 70.ten Geburtstag. 1968, vor genau 50 Jahren, feierte Terry seinen Einstieg als Sänger der britischen Band " The Hollies".

Diese beiden Jubiläen nimmt Terry zum Anlass um mit seinen Fans zu feiern und spielt im 2018 ausgewählte Konzerte in Deutschland.

Als Terry Sylvester 1968 zu den Hollies kam, ersetzte er den zu Crosby, Stills und Nash abgewanderten Graham Nash.

Gleich die erste Single "Sorry Suzanne", wurde in UK ein großer Charterfolg.

Danach folgten, bis Terry 1981 die Hollies verließ, weltweite Charterfolge und diverse Gold-und Platinalben in Europa und USA.

Die "Krönung" erfolgte 2010, als Terry und Bandkollegen in die Rock'n'Roll Hall of Fame ernannt wurden.

Mit seiner Jubiläumstour " My life with " The Hollies"

lädt Terry Sylvester zu ganz besonderen Konzerten ein.

Neben den großen Hits wie,

-" He ain't heavy, he's my brother" https://youtu.be/Jl5vi9ir49g

- "The Air that I breathe" https://youtu.be/7duPNQCp-w4

-" Sorry Suzanne"

-" Long cool woman in a black dress" uvm

die er mit Live Band präsentiert, zeigt Terry seine Qualitäten als Entertainer und gibt seinen Fans Einblicke der legendären Band mit unterhaltsamen (und intimen) Geschichten aus der großen Zeit der" Hollies".

Ein musikalischer, unterhaltsamer Konzertabend mit den großen Hits und Storys der "Hollies", in persönlicher Atmosphäre