My Middelfranken von A bis Z

Seit 19 Jahren lebt der gebürtige Ire, Kevin Dardis, in Nürnberg und fühlt sich in seinem „Middelfranken“ wohl. Als „Big Kev Murphy“ lädt er regelmäßig zum Pub-Quiz. Dabei hat der den Iren zu seiner Rolle gemacht. Die Außensicht hat Kevin Dardis nun zum Thema eines Bühnenprogramms gemacht. Dabei tritt er als erzählender und gelegentlich singender Alleinunterhalter auf. Im Gepäck hat er 21 persönliche Geschichten, von A wie Ansbach bis Z wie Zirndorf, dazwischen aber auch aus Käffern, die nur auf alten militärischen Landkarten verzeichnet sind. An all diese fränkischen Orten hat es ihn irgendwann einmal verschlagen. Die skurrilen Begegnungen und schrägen Anekdoten, von denen er berichtet, hat er nicht etwa beobachtet – sie sind ihm tatsächlich so oder so ähnlich selbst passiert.